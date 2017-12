Vålerenga tok sin sjette strake

sport

Oppgjøret i Stavanger endte til 3-2 til gjestene etter en forrykende avslutning.

Vålerenga tok ledelsen i åpningsperioden ved Thomas Olsen, og fortsatte dominansen i den andre. Oilers utlignet riktignok ved William Rapuzzi, men to nye scoringer signert Rasmus Ahlholm og Tobias Lindström ga bortelaget på ny god kontroll.

Mot slutten røynet det så på for Vålerenga. Med et drøyt minutt igjen å spille hadde gjestene fra hovedstaden to mann utvist. Oilers svarte med å ta ut målvakt og spilte seks mot tre.

Det ga raskt resultater.

Vålerenga-spillerne kjempet heroisk anført av en meget god Steffen Søberg mellom stengene, men måtte se reduseringen komme med 31 sekunder igjen å spille. Spencer Humphries var mannen bak.

Oilers kom også til flere avslutninger det siste halvminuttet, men flere mål ble det ikke. Dermed kunne Vålerenga-trener Roy Johansen fastslå at laget hans fortsetter den gode seierstrenden.

– Dette var en bra seier for oss. Vi har hatt en god rekke, og det er selvfølgelig gledelig, sa Vålerenga-sjefen til TV 2 etter kampen.

– Jeg synes vi hadde god kontroll hele veien og løser presset i egen sone greit. De skapte ikke mye før vi ble rammet av en del utvisninger i tredje periode, tilføyde han.

Med seieren nærmet Vålerenga seg fjerdeplasserte Lillehammer ytterligere på tabellen. i Øyeblikket skiller det sju poeng lagene imellom.

Stavanger på sjetteplass har på sin side åtte poeng opp til Vålerenga.

