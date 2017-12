Dæhli under kniven – får langt skadeavbrekk

sport

St. Pauli-proffen har slitt med lyskeproblemer i lengre tid. Tirsdag opplyser hans tyske arbeidsgiver på sine nettsider at man har konkludert med at en operasjon er uunngåelig.

Allerede onsdag skal Dæhli gjennomgå et inngrep i regi av spesialisten Jens Krüger i Berlin.

Klubben opplyser videre at nordmannen er ventet å bli borte fra fotballbanen i flere måneder.

St. Pauli har to ligakamper igjen å spille før vinterpausen i 2. Bundesliga. De går naturlig nok uten lagets norske midtbanespiller. Dæhli var på banen i samfulle 90 minutter da St. Pauli røk 0-5 for Arminia Bielefeld i helgen.

Klubben har i øyeblikket kun fire lag bak seg på tabellen.

Mistet kamper

Dæhli har stått over flere kamper i høst for å dempe lyskesmertene. Et spesialtilpasset program har gjort det mulig for Tyskland-proffen å holde lysketrøbbelet i sjakk.

22-åringen gikk glipp av Norges storseier mot San Marino (8-0) i oktober. I samme periode gikk også fire kamper i 2. Bundesliga fløyten.

– Status er at det går, men at jeg må være forsiktig og passe på å unngå at overbelastningen kommer tilbake og hindrer meg, sa Dæhli nylig til NTB.

Kneskade

To ting har vært helt avgjørende for å holde smertene unna.

– Det er mange øvelser og mye behandling. Hver eneste dag har jeg et program før og etter trening. Det er mye ekstraarbeid, men holder deg i sjakk, sa Dæhli.

Nå er situasjonen åpenbart forverret.

Det er ikke første gang den driblesterke landslagsspilleren har slitt med skader. En alvorlig kneskade har hemmet utviklingen til den tidligere Manchester United-lærlingen.

(©NTB)