Nordlie fikk tilbud om trenerjobb i Irak

– Jeg fikk et tilbud og gikk så langt at jeg sendte en kopi av passet mitt ned, men det kom aldri så langt at jeg skrev under på noe, sier Nordlie til Eurosport.no.

Nordlie har de siste årene vært trener for Oslo-klubben Skeid i 2. divisjon. Han har tidligere vært tydelig på at han en dag vil tilbake til toppfotballen. 55-åringen har kombinert Skeid-jobben med å være ekspertkommentator for NRK.

Eurosport erfarer at Al-Zawraa opprinnelig hadde et ønske om å få Egil «Drillo» Olsen som ny hovedtrener. Mellom 2007 og 2008 var Drillo landslagssjef for Irak i en kort periode.

Da 75-åringen takket nei til den irakiske storklubben, tok den kontakt med Nordlie.

– Det har vært nok av henvendelser, men jeg har valgt å ha litt is i magen. Jeg ønsker noe som er rett både sportslig og med logistikk. Skulle man tatt en slik jobb skulle det vært for eventyrets skyld eller økonomien, og da ville jeg hatt litt mer på bordet, forteller Nordlie.

