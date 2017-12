Håp om bedring for ryggmargsskadd NFL-stjerne

sport

Shazier pådro seg skaden da han taklet en motspiller med hodet først i bortekampen mot Cincinnati Bengals. 25-åringen tok seg umiddelbart til ryggen og ble liggende ute av stand til å røre beina.

Lagkameratene ble kraftig påvirket av den stygge skaden. Mange gikk ned på kne i bønn for lagkameraten, og noen av dem gråt. Shazier ble stabilisert og fraktet til sykehus.

Opprinnelig var det meningen at han skulle overføres til et sykehus i Pittsburgh tirsdag, men det er utsatt i påvente av flere undersøkelser. Shazier skal ha fått tilbake noe følelse i beina, men skadens fulle omfang blir klart først når hevelsen rundt skadestedet går ned.

Legene har et håp om at førligheten skal komme gradvis tilbake.

– Takk for deres bønner. Støtten løfter meg og familien min, tvitret Shazier tirsdag fra sykesengen.

I sjokk over skaden kom Steelers under 0–17 i mandagens kamp mot en av sine bitreste rivaler, men slo hardt tilbake og vant 23–20.

Det var tøffe tak i kampen, og dommerne delte ut hele 239 straffeyards. Blant annet sto Steelers-spiller JuJu Smith-Schuster over Bengals-forsvarer Vontaze Burfict og hånet ham etter at han med en ulovlig takling skadet ham slik at Burfict måtte bæres ut.

Shaziers skade var derimot et uhell som ingen kan lastes for.

