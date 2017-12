Ronaldo med nok en rekord i Real-seier

sport

I La Liga har Ronaldo slitt med målformen, men i den gjeveste europacupen trives han som vanlig svært godt. Med sin 2-0-scoring etter tolv minutter ble han førstemann i historien til å score i samtlige seks mesterligakamper i et og samme gruppespill.

Portugiseren fikk tid og rom til sette ballen vakkert i det lengste krysset. Fire minutter tidligere hadde Borja Mayoral gitt Real en pangstart da han lobbet kula over Dortmund-keeper Roman Bürki.

Dortmund har trøblet fælt i tysk Bundesliga den siste tiden, og det så stygt ut da det sto 2-0 så tidlig. Men gjestene viste tæl og skapte sjanser på Santiago Bernabéu. Både Pierre-Emerick Aubameyang og Shinji Kagawa bommet på enorme muligheter alene med keeper.

Chipp

Det var derfor ikke ufortjent da Aubameyang styrte inn 1-2-reduseringen med hodet to minutter før pause.

Samme mann gjorde 2-2 i det 48. minutt. Først misset han alene med Real-målvakten Keylor Navas, men på returen var spissen iskald og chippet ballen pent over en liggende Navas.

Det ble en sjanserik annen omgang. Real Madrid banket mest på døra, og ni minutter før slutt satte Vázquez inn 3-2 bak en langstrakt Bürki.

Enkelt for Spurs

Det var ingen spenning om avansementet i gruppe H. Før onsdagens kamper var det allerede klart at Tottenham går videre som gruppevinner, mens Real Madrid tar annenplassen.

Tottenham hadde få problemer med å slå APOEL Nikosia 3-0 på Wembley. Fernando Llorente, Son Heung-min scoret før pause, mens Georges-Kévin N'Koudou gjorde kveldens siste nettkjenning ti minutter før slutt.

Ghayas Zahid spilte hele kampen på APOELs høyrekant.

Kypriotene endte helt sist i gruppen med sine to poeng. Det er like mange poeng som Dortmund, som på bedre innbyrdes tar tredjeplassen som gir europaligaspill over nyttår.

– Å avslutte på en god måte var fantastisk for oss. Noen spillere som ikke har spilt hver eneste uke fikk muligheten, og jeg er glad for deres prestasjoner. Å ende opp med 16 poeng er en utrolig prestasjon i en veldig tøff gruppe, sa Mauricio Pochettino til BT Sport.

(©NTB)