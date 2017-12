Gruppeseieren glapp for Östersund

sport

Dermed endte det 1-1 for Östersund i bortekampen mot et allerede utslått Hertha Berlin. Hertha mønstret et tilnærmet ungdomslag med 20-årige Klinsmann i mål.

Sotirios Papagiannopoulos ga det svenske sensasjonslaget ledelsen, men Peter Pekarik utlignet. Per Ciljan Skjelbred kom inn og spilte en halv time da Hertha holdt svenskene fra livet.

Nouri kunne likevel avgjort, men feilet i sluttminuttene.

– Selvsagt er jeg skuffet over at jeg ikke scoret, men vi må glemme det og tenke på hvor godt vi har gjort det, sa Nouri.

Athletic Bilbao slo Zorja Lugansk 2-0 og tok gruppeseieren på innbyrdes oppgjør, men Östersund er klar for cupspillet i februar. Det var klart allerede før torsdagens kamper.

Åtte nye klare

De åtte siste lagene i cupspillet løste billett torsdag: Athletic Bilbao var ett av dem. De sju andre var Astana, Ludogorets, AEK, Lokomotiv Moskva, FC København, Røde Stjerne og Marseille.

Røde Stjerne sikret avansement da Slavoljub Srnic ble matchvinner i 1. omgang hjemme mot Köln, som med seier ville gått videre.

Marseille gjorde jobben med 0-0 hjemme mot gruppevinner Salzburg, som hadde Fredrik Gulbrandsen og Valon Berisha i startoppstillingen.

AEK tok seg videre med 0-0 borte mot Austria Wien.

Lokomotiv Moskva og FC København gikk videre fra den jevne gruppe F, mens Astana tok 2.-plassen i gruppe A og Ludogorets i gruppe C.

Wanderson avgjorde

Tyrkiske Basaksehir gjorde sin del av jobben i gruppe C ved å slå gruppevinner Braga 2-1, men bulgarske Ludogorets kom tilbake og sikret ett avgjørende poeng borte mot Hoffenheim.

Håvard Nordtveit spilte hele kampen for allerede utslåtte Hoffenheim. Laget ledet ved pause etter scoring av Philipp Ochs, men Wanderson utlignet en snau halvtime før slutt og sendte gjestene videre.

Atalanta slo Lyon 1-0 i direkte oppgjør om førsteplassen i gruppe E. Andrea Pegtana ble matchvinner for italienerne, som gikk ubeseiret gjennom gruppespillet.

Gennaro Gattuso har ikke fått noen pangstart som Milan-trener. Torsdag tapte laget hans 0-2 for Rijeka i europaligaen.

Milan var allerede videre til cupspillet, men Gattuso hadde trengt en opptur etter det pinlige poengtapet mot tabelljumbo Benevento i hans debutkamp sist helg.

Everton-opptur

Everton så fem Premier League-rivaler ta seg videre fra mesterligaens gruppespill og Arsenal vinne sin europaligagruppe klart (6-0 over BATE Borisov i siste kamp torsdag), men laget var selv utslått før torsdagens kamper.

Laget berget litt ære og fortsatte oppturen under Sam Allardyce med 3-0-seier borte mot Apollon Limassol. Everton unngikk dermed sisteplassen i sin gruppe. Ademola Lookman scoret to av målene, Nikola Vlasic det siste.

– Det går fint under Allardyce. Annerledes trening, annerledes taktikk. Jeg nyter det, sa 20-årige Lookman til BT Sport.

