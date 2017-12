Guardiola kan gi Mourinhos tittelplan en ny knekk

sport

Manchester City leder i øyeblikket Premier League åtte poeng foran serietoer og byrival United. Med seier kan Pep Guardiolas menn gi United-manager Jose Mourinhos planer om Uniteds første ligagull siden Sir Alex Fergusons tid en real knekk.

Med seier til de lyseblå vil avstanden opp til de røde være elleve poeng, en avstand som kan bli i tøffeste laget å hente inn. Vinner United er avstanden kun fem poeng, og det er igjen full fyr i kampen om ligagullet.

United vant sist helg 3-1 borte mot Arsenal, til tross for at hjemmelaget hadde ballen 75 prosent av tiden. Et kontringssterkt United hadde i tillegg David de Gea i verdensklasse mellom stengene.

City har scoret intet mindre nenn 46 mål så langt i sesongen, elleve mer enn United. Dermed er lite som tyder på en målfattig kamp søndag.

Pogba ute

Hjemmelaget må samtidig klar seg uten viktige Paul Pogbas. Kampen mot City er den første av tre kamper franskmannen må sone etter det røde kortet han fikk mot Arsenal sist.

Men Mourinho har mannskap nok til å skape trøbbel for City, med både Romelu Lukaku, Anthony Martial, Marcus Rashford og Jesse Lingard i angrepsrekka.

Før derbyet i Manchester er alles øyne rettet mot Merseyside-derbyet mellom Liverpool og Everton. Liverpool er i flyt og viste klasse da laget nedsablet Spartak Moskva med 7-0 i mesterligaen onsdag.

Liverpools sterke angrepsrekke med Mohamed Salah, Sadio Mané, Philippe Coutinho og Roberto Firmino var alle på banen i midtuka, der Coutinho scoret tre av Liverpools mål. Firmino scoret to, mens Mane og Salah scoret ett hver.

Fem seire på de siste seks kampene viser at Jürgen Klopps menn har funnet formen etter en litt treg start på sesongen.

Klopp sier laget ikke må ta av etter at de knuste Spartak Moskva med sju mål.

– Vi må ikke starte å tro at det vil bli som dette fra nå og resten av livet, sier tyskeren.

Ikke vunnet siden 2010

Everton har ikke vunnet et Merseyside-derby mot Liverpool siden 17. oktober 2010, men tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher sier til Sky Sports at han tror Evertons nye manager Sam Allardyce gjør at Everton-supporterne kommer til Anfield med litt større tro på poeng enn tidligere.

Allardyce har fått Everton på beina med to strake seire, henholdsvis mot West Ham (4-0) og Huddersfield (2-0). I tillegg vant Everton 3-0 i europaligaen mot Apollon Limassol torsdag.

– Han vil organisere Everton bedre defensivt, men hvis Liverpool spiller som de har gjort i det siste, er Liverpool klare favoritter, sier Carragher.

– Allardyce vil ha tro på at han kan få med seg et resultat, men han er samtidig klar over den offensive kraften til Liverpool, sier engelskmannen som la fotballstøvlene på hylla i 2013.

Søndagens runde starter for øvrig med Southampton – Arsenal klokken 13. Deretter følger de to byderbyene klokken 15.15 og 17.30.

(©NTB)