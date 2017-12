Skjelvik bekrefter USA-overgang

sport

– Det er klart det er spesielt. Det var en litt svak første omgang og litt bedre i andre. Det er greit nok i siste kamp, sa Skjelvik til Adresseavisen etter 1–1 mot Skopje i europaligaen torsdag kveld.

Til avisen bekrefter han at han blir å finne i Los Angeles neste sesong.

– Jeg håper det blir en bra greie. Det er et hardtsatsende lag, som skal være best i USA og vinne titler. Det har jeg lyst til å være med på, og det passer bra for meg, sier Skjelvik.

Det er ikke klart når han flytter til California, og Skjelvik ønsker heller ikke å informere om hvor lang kontrakten med den tidligere klubben til blant andre David Beckham og Steven Gerrard er.

Den tidligere Stabæk-, Helsingborg- og Kalmar-spilleren står med sju landskamper for Norge. Skjelvik går gratis fra Rosenborg ettersom kontrakten hans går ut 31. desember. Ifølge Adressa blir Skjelvik den best betalte forsvarsspilleren i den amerikanske ligaen.

– Det har vært mange klubber som har vært interesserte, og jeg har fått mange gode tilbud. Jeg har gått noen runder i løpet av høsten, og det er klart at det er et godt tilbud og utrolig spennende. Det gleder jeg meg til, sier han.

(©NTB)