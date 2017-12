Fem strake for de norske hoppherrene

sport

Dermed er de norske hopperne godt i rute til sesongens store mål: å vinne gull i lagkonkurransen i OL.

Robert Johansson, Daniel-André Tande, Anders Fannemel og Johann André Forfang sørget for at det ble seier lørdag. Det klarte de til tross for at Polen ledet med 13,3 poeng halvveis i konkurransen.

Det ble svært dramatisk på slutten da Forfang, som hadde vært best i kvalifiseringen, landet på forsiktige 129,5 meter. Men nordmennene dro i land seieren med 0,8 poengs margin.

– Dette ble veldig spennende, og det var bra at det gikk til vår fordel. Jeg er ekstremt fornøyd med innsatsen til gutta under veldig varierende forhold, sa landslagssjef Alexander Stöckl til NTB.

Fannemel imponerte

Daniel-André Tande var mest stabil av de norske hopperne med to svev på 139,5 meter. Han hoppet laget opp i ledelsen både i første og andre omgang.

Konkurransen snudde for alvor da Fannemel gjorde sitt andre hopp. Hornindølen svevde ned til 141,5 meter – tredje lengst i konkurransen – og sørget for at Norge hadde 9,7 poengs forsprang til polakkene før den avgjørende runden.

– Det ble litt tettere enn sist (i Ruka), så det var en skikkelig bra konkurranse. For meg var det et skikkelig bra sistehopp, sa Fannemel i et intervju med arrangøren etter at seieren var i boks.

Stöckl var stolt over eleven.

– Jeg er utrolig imponert over hoppet til Fannemel, som snudde det hele, sa han.

Poengdrama

Seierskampen ble avgjort i duellen mellom Kamil Stoch og Forfang i siste runde, ettersom Norge og Polen stort sett hele veien hadde et solid forsprang til treer Tyskland.

Forfang hadde skuffet med kun 133 meter i første omgang av lagkonkurransen. I finaleomgangen gjorde han det spennende igjen med nok et hopp under pari i de tøffe forholdene, men det holdt akkurat ettersom Stoch bare fikk hentet inn 8,9 poeng med sitt svev på 135,5 meter.

Forfang kunne uansett smile bredt over at seieren var i boks, og han høstet ros av landslagssjefen etter å ha kjempet mot tøffe vindforhold.

– Johann gjorde også en veldig god jobb, for han hadde veldig vanskelige forhold. Det var en bra prestasjon. Vi har fire hoppere på et høyt nivå, mente Stöckl.

Viser styrke

Norge vant konkurransen med 1083,6 poeng, mens Polen på annenplass fikk 1082,8. Tyskland havnet på 1054,7 poeng etter at vertsnasjonens ankermann, Richard Freitag, avsluttet med dagens lengste hopp på 143,5 meter.

I alt var det 21. norske seier i laghopp i verdenscupen. Norge overtok også ledelsen i nasjonscupen med lørdagens seier.

Stöckl understreker at mye kan skje før OL, men måtte innrømme at det norske laget er bra i rute til det som skal skje utover vinteren.

– Det er fortsatt en stund til Pyeongchang, men vi har et veldig godt utgangspunkt. Vi har fortsatt en jobb å gjøre, det er mange viktige konkurranser før OL, som hoppuka og VM i skiflyging, sier østerrikeren til NTB.

