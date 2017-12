Hammerseng-Edin: – Dette rister Norge av seg

sport

– Når forsvarsspillet ikke sitter som det skal og keeperne ikke kommer i nærheten av den redningsprosenten som ofte er, ja da blir Norge langt mer menneskelig, sier TV 2s ekspert Hammerseng-Edin til NTB.

Hun har vært i samme situasjon som landslaget nå opplever: Et overraskende tap skal håndteres i et mesterskap.

Nå strammes det også inn rundt laget. Lørdag kveld er det bare et kort mingle-pressemøte på 15 minutter.

Søndag skjermes alle spillerne fra å møte mediene.

Så er spørsmålet om Linn Jørum Sulland hentes inn i troppen. Hun var reserve også i 2010-EM og kom med i semifinale og finale. Der var hun meget god.

Bom

Fredag bommet Norge på svært mye. Forsvaret ble sjelden godt nok. Keeperne lyktes bare i perioder. Uttellingsprosenten ble altfor lav. I tillegg ga Norge fra seg en 27-24-ledelse langt ut i annen omgang.

Det er stryk på de viktigste punktene på sjekklisten i internasjonal topphåndball.

– Veien videre, sannsynligvis med Russland i en mulig kvartfinale, blir tøffere?

– Det tror jeg nok også spillerne kommer til å tenke på at de kunne fått en annen vei, så lenge de kan takke seg selv for at det ble slik.

Hammerseng tror troppen er godt rustet til å komme seg fort opp.

– På grunn av at det er så mange av spillerne som har stått i slike settinger før, så tror jeg det gir en ro. De har opplevd at det er noe de har reist seg fra tidligere.

Oppe igjen

– Jeg tror at de aller fleste rister av seg dette i løpet av lørdagen. De vet godt at dette var litt under det de hadde prestert i kampene før. Mer skal det ikke til når motstanderen treffer slik Sverige gjorde, sier Hammerseng-Edin til NTB.

– Det er hundre ganger bedre å vinne en slik kamp (som mot Sverige) fordi man bruker mye krefter, men jeg føler meg ganske sikker på at Norge slår tilbake.

Slik spilles åttedelsfinalene i håndball-VM kvinner:

Søndag, i Leipzig: Ungarn – Frankrike 17.30, Sverige – Slovenia 20.30.

I Magdeburg: Serbia – Montenegro 17.30, Tyskland – Danmark 20.30.

Mandag, i Leipzig: Romania – Tsjekkia 17.30, Spania – Norge 20.30.

I Magdeburg: Russland – Sør-Korea 17.30, Japan – Nederland 20.30.

