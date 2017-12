NBA: Indiana stoppet Clevelands rekordforsøk

sport

Indiana Pacers vant 106-102 mot Cleveland Cavaliers, og satte dermed en stopper for Clevelands imponerende periode i verdens beste basketballiga.

Cleveland hadde vunnet 13 kamper på rad. Det var tangering av klubbrekorden.

Med seier over Indiana hadde Cleveland satt ny rekord, men det ville ikke Indianas Victor Oladipo ha noe av.

25-åringen sto for 33 av Indianas poeng. LeBron James noterte seg for 29 poeng for Cleveland, som ledet 63-57 ved pausen.

I den siste perioden tok imidlertid Indiana over fullstendig og sikret seieren.

Cleveland er nummer tre i Eastern Conference. Indiana innehar femteplassen.

(©NTB)