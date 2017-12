Verdenscupleder Klæbo kjappest i prologen

sport

Klæbo har vært best i alle prologer så langt i sesongen, men han var ikke like suveren i Davos som han har vært før i år. Det skyldes nok at sprinten gikk i fri teknikk, og enn så lenge er Klæbo kanskje hakket hvassere i klassisk.

Klæbo var best i prologen i Ruka og i Lillehammer, og han var også best under den nasjonale åpningshelgen på Beitostølen. Det hører med til historien at han også har vunnet samtlige finaler alle steder, og det er tross alt aller viktigst.

Det hjelper ikke å være god i prologer om man ikke følger opp senere på dagen.

Franske Lucas Chanavat og Italias Federico Pellegrino var de to som kom nærmest Klæbo i Davos. Chanavat var 1,27 sekunder bak, og Pellegrino var 1,73 sekunder bak.

Disse norske er også blant de 30 som er klare for finalene senere lørdag: 8) Sondre Turvoll Fossli, 11) Håvard Taugbøl Solås, 16) Emil Iversen, 18) Pål Golberg og 20) Sindre Bjørnestad Skar.

Finn Hågen Krogh var den eneste norske som ikke tok seg til finalene. Finnmarkingen har hatt en skral sesongstart, og det hjalp heller ikke at han falt i prologen. Dermed havnet han hele 9,36 sekunder bak Klæbo og ble nummer 47.

(©NTB)