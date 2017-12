Bendtner føler han skylder RBK «en stor takk»

sport

Den tidligere Arsenal-spissen var i villrede etter et par sesonger med lite spilletid og en del utenomsportslig støy. Men i mars kom redningen i form av Rosenborg.

Trønderne mente de kunne hjelpe Bendtner. Det har vært et fruktbart samarbeid. 29-åringen ble toppscorer i Eliteserien med 19 mål, og i tillegg hadde han en viktig rolle da RBK tok seg til europaligaens gruppespill.

– Jeg sitter og tenker over hvordan jeg skal beskrive sesongen. Antakelig for første gang i karrieren har alt gått slik jeg hadde håpet og planlagt. Det er faktisk første gang at jeg ikke trenger å bekymre meg over noe som helst. Jeg nyter øyeblikket og forbereder meg til neste utfordring, skriver Bendtner i et innlegg på Instagram og fortsetter:

– Jeg skylder Rosenborg en stor takk for at jeg har kommet meg så langt siden jeg «startet på nytt» i mars.

Det er ikke første gang Bendtner roser jobben RBK har gjort. Flere ganger har han passet på å framheve hvor mye klubben har betydd for ham de siste ni månedene.

Bendtner scoret for øvrig Rosenborgs siste mål i lagets siste kamp i 2017. Det skjedde i 1-1-kampen mot Vardar Skopje i europaligaen torsdag.

