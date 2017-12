Marerittrekning for Solbakken, Östersund møter Arsenal

sport

Det ble utfallet av mandagens trekning i UEFAs hovedkvarter i sveitsiske Nyon.

FCK sikret avansementet forrige uke som gruppetoer, men det spørs vel om europaeventyret lever videre etter første hinder i cupspillet. Atlético Madrid er en formidabel oppgave for Solbakkens menn.

Den spanske hovedstadsklubben vant europaligaen i 2010 og 2012. Ikke minst har Diego Simeones lag vært i to mesterligafinaler i løpet av de fire siste sesongene.

Atlético Madrid skuffet i høstens gruppespill i den gjeveste europacupen. Spanjolene endte bak Roma og Chelsea. To uavgjorte kamper mot aserbajdsjanske Qarabag ødela mye.

– Det er vanskelig å få en tøffere trekning. Atlético Madrid er et av Europas sterkeste lag. Vi har dog sett Qarabag spille uavgjort mot dem to ganger, så selvsagt er ingenting umulig. Men det blir veldig, veldig vanskelig, sa Solbakken kort tid etter trekningen.

Arsenal til Sverige

FCK er ikke i dytten for tiden. København-klubben er hele 17 poeng bak erkerivalen Brøndby i dansk superliga. I helgen gikk Solbakkens utvalgte på sitt tolvte poengtap på 19 seriekamper.

Hedmarkingen er glad for at FCK innleder dobbeltmøtet med Atlético hjemme i Parken.

– Hadde vi startet borte, ville det vært en risiko for at det hele ville vært over før returkampen. Nå skal vi prøve å holde liv i det over to kamper.

Östersund har sjokkert Fotball-Europa med sine prestasjoner. Den lille svenske klubben skal i 16-delsfinalen møte selveste Arsenal. Knalltøff trekning, men det blir garantert stinn brakke i Östersund.

– Fy faen. Dette er helt sykt. Man får gåsehud, sa ÖFKs spiller Saman Ghoddos til Aftonbladet.

Arsenal stilte svært reservepreget i gruppespillet, men Arsène Wengers lag cruiset likevel inn til en komfortabel gruppeseier. Spørsmålet er hvor mye London-laget kommer til å satse på europaligaen når det drar seg til i Premier League.

I øyeblikket ligger Arsenal utenfor mesterligaplassene i ligaen. En finaleseier gir spill i Champions League neste sesong.

Spansk for Gulbrandsen

Zenit St. Petersburg møter Celtic på nyåret. Russerne vant gruppen Rosenborg var en del av, der også Real Sociedad tok seg videre. Spanjolene trakk Salzburg, som har Fredrik Gulbrandsen og Valon Berisha i stallen.

Øvrige kamper i 16-delsfinalen: Borussia Dortmund (Tyskland) – Atalanta (Italia), Nice (Frankrike) – Lokomotiv Moskva (Russland), Spartak Moskva (Russland) – Athletic Bilbao (Spania), AEK (Hellas) – Dinamo Kiev (Ukraina), Napoli (Italia) – Leipzig (Tyskland), Røde Stjerne (Serbia) – CSKA Moskva (Russland), Lyon (Frankrike) – Villarreal (Spania), Partizan Beograd (Serbia) – Victoria Plzen (Tsjekkia), FCSB (Romania) – Lazio (Italia), Ludogorets (Bulgaria) – Milan (Italia), Astana (Kasakhstan) – Sporting Lisboa (Portugal), Marseille (Frankrike) – Braga (Portugal).

Kampene spilles 15. og 22. februar.

