Pedersen gikk i siste par mot canadiske Ted-Jan Bloemen, som vant og satte ny verdensrekord med tiden 6.01,86, nesten halvannet sekund raskere enn Sven Kramers rekord fra Calgary for ti år siden.

Den nye norske rekorden er på 6.07,61 er godt over to sekunder raskere enn Håvard Bøkkos gamle rekord på 6.09,94. Også Bøkkos sju år gamle rekord ble satt i Salt Lake City. Bøkko gikk for øvrig inn til en tiendeplass i søndagens konkurranse på tiden 6.14,89.

