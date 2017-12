Chelsea må klare seg uten Morata

sport

Ifølge Conte er det to årsaker til at Morata står over midtukeoppgjøret. Spanjolen har en ryggskade, men er også litt sliten etter flere kamper i det siste.

Denne måneden kommer kampene tett som hagl i desember, og Chelsea vil nok fortest mulig opp på hesten igjen etter lørdagens forsmedelig tap.

Conte uttalte lørdag at håpet om ligagull er ute etter smellen mot West Ham, men allerede tirsdag får Chelsea i det minste muligheten til å komme tilbake på seierssporet.

Sure tap

Mens London-lagets tap mot Manchester City tidligere i sesongen ikke var noen krise, er tapene mot Burnley, Crystal Palace og West Ham grunn til bekymring for den italienske manageren.

– Vi spilte ikke vårt spill, og det er frustrerende, sa kaptein Gary Cahill etter 0-1-tapet mot West Ham.

Conte gjorde tidlig endringer på laget underveis i kampen lørdag. Han hadde brukt alle sine tre bytter allerede etter 65 minutter.

Tåler ikke flere feilskjær

Tirsdagens kamp vil gi muligheten til rotasjon for London-klubben, men Chelsea har ikke råd til stort mange flere feilskjær om klubben vil kjempe om en topplassering denne sesongen.

I tillegg til Morata er også David Luiz en skadebekymring for Chelsea. Den brasilianske midtstopperen sliter med et vondt kne. Det skal samtidig sies at Luiz har vært litt i unåde hos Conte den siste tiden.

Å komme til Huddersfield er imidlertid ikke bare enkelt. Den nyopprykkede klubben kommer fra en 2-0-seier mot Brighton og har allerede slått Manchester United på hjemmebane denne sesongen.

