Nigeria dømt til tap i VM-kvalifiseringskamp

sport

Selve kampen mot Algerie endte 1-1, men Nigeria brukte Shehu Abdullahi, som skulle stått over etter at han i kampen før fikk sitt annet gule kort i kvalifiseringen.

FIFA satte dermed resultatet til 3-0 for Algerie.

Det påvirker ikke utfallet av VM-kvalifiseringen, ettersom Nigeria hadde sikret gruppeseier og VM-billett allerede før den avsluttende kampen. Likevel er det en ripe i lakken.

– Dette er en alvorlig feil, og noen må straffes for den, sa Nigerias fotballpresident Amaju Pinnick.

– Vi må be nigerianske fotballfans om unnskyldning. Dette kommer ikke til å hindre våre planer som skal gi Nigeria suksess i sluttspillet i Russland. Jeg vil også forsikre om at det vil få konsekvenser for de ansvarlige.

(©NTB)