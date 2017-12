Treningsnarkoman klar for drømmerevansj mot Russland

sport

Da skal hennes råsterke fysiske form være med på å gi Norge seier og plass i medaljekampene i Hamburg til helgen.

Mandag kriget Norge Spania av banen til 31-23-seier i 1/8-finalen.

– Jeg tror kanskje ikke at jeg er helt alene om å kjenne det slik. Mange idrettsutøvere har det nok på samme måte, sier Kristiansen til NTB om den gufne følelsen treningsfrie dager gir henne.

– Men jeg kjenner på ganske dårlig samvittighet ganske ofte, og da ringer jeg pappa. Han sier det jo som det er: At det er bra å ta fri innimellom.

Hun er helt avhengig av trening og må kalles treningsnarkoman i ordets positive betydning.

Kristiansen er trolig landslagets best trente spiller. Hun kjører et knalltøft løp for å nå toppen.

De fleste venter at hun om ikke så altfor lenge hentes til Europas beste klubb Györ. I kontrakten med Midtjylland har Kristiansen en klausul. Den gir henne mulighet til klubbskifte om danskene ikke kommer til Champions League neste sesong.

I løpet av sommeren og høsten har hun økt styrketreningsdosene ytterligere. Hun er blitt enda raskere og mer spenstig. Løpskapasiteten er stor. Alt dette gjør henne til den nesten perfekte toveisspiller, en som kan delta både i forsvar og angrep.

Om noen måneder er Kristiansen også selv utdannet til personlig trener. Hun er midt i et kurs i regi av den danske spillerforeningen.

Kundene hennes kommer trolig til å få kjørt seg.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson er en forsiktig mann når det gjelder å rose enkeltspillere. Men det skinner gjennom at Kristiansen er noe helt spesielt.

– En treners drøm?

– Vår filosofi i landslagets trenerteam er å utvikle selvstendige spillere som tar ansvar for egen utvikling. Det har Veronica gjort, og hun er sammen med noen andre et forbilde for yngre utøvere, sier Hergeirsson til NTB.

Norge tapte OL-semifinalen mot Russland i Rio de Janeiro i fjor etter ekstraomganger.

