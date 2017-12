Landslagskapteinene signerte historisk lønnsavtale

sport

– Jeg er stolt over å være norsk fotballspiller, sa Maren Mjelde under signeringsseansen i den norske ambassadens residens i London.

Sammen med Fulham-proffen Johansen og representanter for Norges Fotballforbund (NFF) og spillerorganisasjonen NISO sørget Chelsea-spilleren for at den unike likelønnsavtalen ble formelt underskrevet.

Pionerer

Avtalen innebærer at NFF øker lønnen til kvinnelandslaget med 2,5 millioner kroner i 2018. Samtidig har herrelandslaget besluttet å gi bort 550.000 kroner av sine markedsinntekter til fotballkvinnene.

Dermed får kvinne- og herrelandslaget drøyt seks millioner kroner hver i lønn i 2018.

– Denne avtalen er trolig unik i verdenssammenheng. Det er veldig positivt at Norge er en pioner. Dette fortjener jentene, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.

– Samtidig er dette en anerkjennelse for kvinnefotball generelt, og det er fantastisk å se hvor mye dette betyr for spillerne, legger Bjerketvedt til.

Viktig økonomisk løft

Herrelandslagets kaptein Johansen sier det ikke var vanskelig å si fra seg noe av den kommersielle bonusen da spørsmålet kom fra NISO og NFF.

– Jentene er like viktige som oss. Jeg synes det er veldig bra at de får samme lønn som oss for å spille på landslaget. Sammenlignet med kvinnelandslaget er herrelandslaget veldig privilegert fra før, sier midtbanemannen.

Kvinnelandslagets rammer er nesten doblet i den nye avtalen.

– Dette er en investering i kvinnelandslaget som forhåpentligvis vil gi det løftet vi trenger i en tid hvor det skjer mye på kvinnesiden i internasjonal fotball. For mange av spillerne vil det bety en reell endring økonomisk som gjør at de kan få en bedre hverdag sportslig. Like viktig er kanskje den respekten begge lags spillere har vist for hverandre ved inngåelsen av denne avtalen, sier NISO-leder Joachim Walltin.

Interesse

Den norske likelønnsavtalen har fått stor oppmerksomhet internasjonalt, og flere andre fotballforbund har fattet interesse for avtalen.

Blant annet har Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) invitert NFF til en likestillingskonferanse i mars neste år. Dessuten har Det europeiske fotballforbundet (UEFA) og andre forbund bedt om informasjon om avtalen.

