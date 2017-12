PSG fikk revansj i Strasbourg

sport

Dermed fikk PSG revansj for bortetapet i serien nylig. Et tidlig selvmål av Yoann Salmier ga gjestene fra hovedstaden ledelsen, før Angel Di Maria, Daniel Alves og Julian Draxler scoret hver sin gang og sørget for at gjestene tross to reduseringer aldri kom à jour.

Onsdag kveld fikk PSG også godt nytt i form av Neymars ankomst til Paris etter et besøk i Brasil for å ta seg av et familieanliggende. Han er klar for trening torsdag og kamp (mot Rennes) i helgen.

Mens Paris Saint-Germain gjorde jobben, røk to andre store klubber ut av ligacupen onsdag. Marseille tapte i straffesparkkonkurranse mot Rennes etter 2-2 i selve kampen, mens Lyon ble banket hele 4-1 av Montpellier.

Souleymane Camara (2), Solomon Sambia og Kevin Berigaud (straffe) vendte kampen for Montpellier etter at Lyon hadde tatt ledelsen.

Nice slo ut Lille i straffesparkkonkurranse etter 1-1, mens Amiens slo Tours 2-1. Angers, Monaco og Toulouse løste kvartfinalebillett allerede tirsdag.

