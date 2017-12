Özil-perle senket Newcastle i London

sport

– Özils scoring var vakker. Det er bra at han bidrar med mål av den sorten, sa Arsenal-manager Arsène Wenger etter kampslutt, ifølge BBC.

– Vi fortjente å vinne. Vi hadde mange sjanser i dag, la franskmannen til.

Resultatet gjør at Arsenal (33 poeng) legger press på resten av tetrivalene. Newcastle (15 poeng) har samtidig falt under nedrykksstreken etter 18 kamper.

Özil ble matchvinner etter 23 minutters spill i London. Hjemmelaget hadde flere muligheter til å få mer nettsus, men «The Magpies» sørget for å holde på spenningen kampen ut.

Rafael Benítez og co. prøvde å mobilisere i jakten på en utligning, men det ville seg ikke. Dermed kunne Arsène Wengers mannskap juble for tre viktige poeng.

Presset og presset

Arsenal fikk en god mulighet allerede etter ni minutters spill, men Hector Belleríns forsøk fra god posisjon ble blokkert til corner.

Alexis Sánchez og Ainsley Maitland-Niles fikk hver sin mulighet få minutter etter, men ved begge anledninger kunne gjestene puste lettet ut. Dét varte imidlertid ikke lenge. Etter 23 minutters spill ble Özil matchvinner med en flott scoring. Tyskeren dunket ballen i vinkelen på volley.

Sánchez, Özil og midtbanemannen Granit Xhaka fikk alle muligheter til doble før pause, men Arsenal måtte nøye seg med 1-0.

Newcastle kom noe mer med etter hvilen. Matt Ritchie fikk muligheten fra distanse etter 55 minutters spill, men innbytterens avslutning gikk like over mål.

Ritchie-forsøk

Like etter var det Jacob Murphys tur til å prøve seg, men Newcastle-spillerens forsøk fra god posisjon ble slått unna av en våken Petr Cech i Arsenal-buret.

Skadeforfulgte Jack Wilshere fikk tillit fra start i lørdagens kamp, og midtbanemannen kunne og burde ha tegnet seg på scoringslisten et drøyt kvarter før full tid. Ballen falt ned til Wilshere i boksen, men fra gunstig posisjon plasserte han den svakt rett på Newcastle-keeper Rob Elliot.

Joselu løsnet et godt skudd ti minutter før full tid, men ballen gikk via Xhaka og like utenfor kassen. Flere store muligheter ble det ikke for gjestene. Dermed kunne Arsenal-spillerne juble da sluttsignalet lød.

Newcastle har ikke vunnet en seriekamp siden Crystal Palace ble slått 1-0 21. oktober.

