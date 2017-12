Cramer: – Legkov legger trolig opp

sport

Legkov er utestengt fra både verdenscupen og 2018-OL, dette grunnet brudd på antidopingreglene i Sotsji-OL i 2014. 34-åringen har anket saken sin til Idrettens voldgiftsrett (CAS) i kampen for å bli frikjent. Nå røper trener Cramer at eleven trolig setter punktum.

– Det er vel ikke 100 prosent, men det går den veien. Trolig slutter han, men det viktigste for Alexander akkurat nå er at han får beholde medaljene fra Sotsji. Saken i CAS er det eneste som betyr noe nå, sier Cramer.

I begrunnelsen for Alexander Legkovs livstidsutestengelse fra OL kommer det fram at det er funnet skrapemerker på to av langrennsløperens prøveglass fra Sotsji. Dette mener Den internasjonale olympiske komité (IOC) at beviser at Legkovs prøver ble åpnet og tuklet med.

