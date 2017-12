Hockeygutta avsluttet Hamar-turneringen med overtidstap

sport

Etter noe så sjeldent som tre målløse perioder måtte det spilles overtid i Hamar OL-amfi mellom Norge og Slovakia.

Hjemmefavoritten Patrick Thoresen fikk en alle tiders mulighet til å bli matchvinner kun 35 sekunder ut i spilleforlengelsen, men KHL-spilleren klarte ikke score på straffeslag.

Etter en målløs forlengning var Thoresen byttet ut til straffeslagene, men hans erstattere gjorde det ikke bedre.

Statsministeren på besøk

Slovakia vant straffeslagene 2-0 og påførte Norge sitt andre overtidstap i turneringen.

De norske gutta fikk besøk av statsminister Erna Solberg i garderoben etter kampen, og mente selv at de var i rute til OL, tapet til tross.

Tapet mot Slovakia kom dagen etter at Frankrike ble banket 6-0 etter en norsk kanonstart.

Også mot stormakten Russland, som stilte med et noe B-preget, men ungt og sultent lag i turneringen, var Norge bra, selv om det ble 3-4-tap etter forlengning. Landslagskaptein Jonas Holøs mener at laget er i rute til OL.

– De fleste her har vært med lenge og vet hva som skal til. Mye skal skje før OL, med klubblagene og slikt, men jeg føler at vi har funnet måten vi skal spille på, og at vi er i rute, sa han til NTB før Slovakia-kampen.

Zucca ute

Holøs' backkolleger Alexander Bonsaksen og Mattias Nørstebø står over Hamar-turneringen med skader, men er normalt med i en norsk tropp.

– De er helt klart viktige. Det er to bautaer som har vært med en del år nå, så vi trenger dem. Samtidig har vi sett her at vi har flere andre som kan komme inn og gjøre en god figur. Så jeg er ikke så bekymret uansett.

De to spillerne Norge helt garantert må klare seg uten i OL er NHL-proffene Mats Zuccarello og Andreas Martinsen. Den amerikanske ishockeyligaen slipper ikke spillerne sine til vinterlekene på grunn av uenigheter med Den internasjonale olympiske komité (IOC).

