Kalla suveren igjen da Haga ble toer i Toblach

Haga var åtte sekunder foran Heidi Weng i mål etter en forrykende avslutning. Kalla kom derimot stormende bakfra og vant til slutt med 5,8 sekunders margin.

– Laginnsatsen var god, og nå gjelder det å tette luken til Kalla fram mot OL. Jeg synes at både Heidi og Ragnhild gjorde solide løp, sa landslagstrener Sjur Ole Svarstad til NTB.

Han er ansvarlig for de norske langrennskvinnene i Toblach. Til NRK sa Haga at hun fikk beskjed underveis at hun lå an til seier.

– På siste (runde) ropte treneren: «Nå vinner du!». Da tenkte jeg «det må du ikke si». Fordi det er en skummel tilbakemelding å få, men jeg jobbet på det jeg hadde. Men jeg ble nesten litt skremt av tilbakemeldingen, sa Haga til statskanalen.

Ujevn Bjørgen

Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk et jevnt løp og tok fjerdeplassen, slått med 17,9 sekunder. Marit Bjørgen hadde også en godkjent åpning, men fikk det halvveis i løpet sitt. Hun ble derimot reddet av en god avslutning og endte på femteplass. Veteranen ble slått med 22,6 sekunder.

– Jeg klarer å ta meg sammen på slutten. Men det er litt som det har vært. Jeg mangler nok litt formmessig, men det er ikke avskrekkende tidsmessig. Jeg slo Ingvild som vant forrige helg, så det går litt opp og ned. Jeg håper virkelig å løfte meg fremover mot nyåret, sa Bjørgen til NRK.

– Marit var ikke helt fornøyd med sitt løp, men hun hadde en bedre følelse enn i Davos forrige helg. Hun er på offensiven foran søndagens jaktstart over 10 kilometer klassisk. Det til tross for at toppformen hennes fortsatt mangler, sa Svarstad.

Ingvild Flugstad Østberg var raskest de første kilometerne, men falt ned til sjetteplassen. Hun har 29,3 sekunder å ta inn på Kalla på jaktstarten søndag.

– Det blir de fem norske jentene som kommer til å jakte på Kalla. Det ble en del avstand ned til de andre, sa Svarstad.

Tøffere løype

Løypene i Toblach er for øvrig endret litt. Man har lagt inn en litt tøffere åpning av traseen.

Verdenscupleder Kalla åpnet 2,2 sekunder bak Østberg på den første mellomtiden. Halvveis hadde derimot både Weng og Jacobsen gått betydelig raskere. Kalla var 4,4 sekunder bak Weng etter 7,1 kilometer, mens Haga var 9,5 sekunder bak.

Den svenske løperen hadde derimot tidene til de norske å gå på mot slutten, og var raskest av samtlige i avslutningen.

Kathrine Harsem gikk inn til 16.-plassen, mens Thea Krokan Murud endte på 33.-plassen.

