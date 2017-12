Neymar klar for å møte Rennes

sport

Neymar fløy tilbake til Brasil for tre dager på grunn av et «familieproblem» og returnerte til Frankrike onsdag. Den franske serielederen PSG møter Rennes lørdag.

– Han har funnet ut av problemet sitt, sa Emery på en pressekonferanse.

– Han var her i går (torsdag) og trente bra, og for kampen forventer vi at han er klar, la han til.

Treneren avviste at Neymars kampform er i fare på grunn av hans mange reiser.

– Han er vant til å ta mange turer, med landslaget også. Han reiser mye og over lengre distanser, sa Emery.

Ellers tror han at Thiago Silva og Thiago Motta, som begge har vært skadd, kan gjøre comeback i helgen.

(©NTB)