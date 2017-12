Svindal knuste rivalene i norsk dobbeltseier

sport

På onsdagens trening la Svindal seg på en ytterst beskjeden 69.-plass, men i konkurranse er 34-åringen et ordentlig råskinn. For to uker siden vant han Beaver Creek-utforen, mens han ble treer i utforpremieren i slutten av november.

Dermed har Svindal vært på pallen etter samtlige tre utforrenn hittil i sesongen. Seieren var hans 34. i verdenscupen.

Lørdag ledet hele veien ned løypa. Fra startnummer 13 var Svindal i mål hele 1,34 sekunder foran tyske Thomas Dressen. Med andre ord en knusende tid.

– Jeg gjorde ingen store feil, holdt meg ganske kompakt og traff som jeg ville. Det er kanskje stygt å si det, men for å være ærlig var det bare Kjetil jeg var redd for, sa Svindal med et smil til NRK.

– Umulig

Jansrud kjørte også solid, men han kunne ikke gjøre noe med lagkameraten. I mål var han 59 hundredels sekund bak Svindal.

– Han er umulig i denne bakken. Man må dra til noe skikkelig for å slå ham her. Så å komme i mål som nummer to er absolutt bra på en dag som denne, sa Jansrud til NRK.

Dobbeltseieren ble en stor opptur for de norske herrealpinistene. Fredag var Alexander Aamodt Kilde best av Norges utvalgte med en fjerdeplass i super-G, mens Svindal ble nummer ni. Jansrud endte helt nede på 35.-plass.

Kilde ligger i øyeblikket på en 18.-plass i lørdagens utforrenn.

Østerrikske Max Franz tok den siste pallplassen. Han kjørte inn til tredjeplass 85 hundredeler bak Svindal.

Leder verdenscupen

På 2000-tallet er det kun nettopp Svindal som tidligere har vunnet Val Gardena-utforen. Tidligere har Erik Håker (1978), Atle Skårdal (1990) og Lasse Kjus (1998) greid det samme.

Lørdagens seier var for øvrig den 155. norske verdenscuptriumfen i alpint. Håker tok den aller første i storslalåm i 1971. Han vant for femte og siste gang med seieren i Val Gardena i 1978. Det ble hans eneste utfortriumf.

I verdenscupen sammenlagt er det tre nordmenn på topp. Svindal topper 45 poeng foran Jansrud, mens Henrik Kristoffersen er bak med 89 poeng.

