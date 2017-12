sport

Rangers ledet 1–0 etter den første perioden etter scoring av Chris Kreider. I midtperioden utlignet Marian Gaborik, men Kevin Hayes sørget for ny ledelse ti minutter senere.

Nok en gang utlignet gjestene fra Los Angeles, men Rick Nash og J.T. Miller sørget for 4-2-seier til New York-laget. Zuccarello sto bak lagets siste scoring. Nordmannen var på isen i drøyt 18 og et halvt minutt og hadde fem skudd på mål.

Kings hadde 35 skudd på mål mot Rangers' 28.

