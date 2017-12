Manchester City til semifinale etter straffedrama

sport

– Det ble en tøff kamp for oss. Leicester har et bra lag. Heldigvis ga Claudio Bravo oss seieren i straffekonken, sa Manchester Citys Bernardo Silva etter kampslutt, ifølge BBC.

– Vi var uheldige i dag. Vi hadde flest sjanser. Det var en herlig kamp, sa Leicester-manager Claude Puel.

Det sto 1-1 etter ordinær tid. I straffesparkkonkurransen scoret Gabriel Jesus det avgjørende målet for City, mens både Jamie Vardy og Riyad Mahrez sviktet for hjemmelaget. Keeper Bravo reddet vertenes siste straffe.

Formlaget City hvilte flere av stjernene, men dét ga spillere som Bernardo Silva, Yaya Touré, Phil Foden og Danilo muligheten fra start. Sommerkjøpet Silva ordnet 1-0 med sin scoring etter 26 minutters spill mot "revene". Vardy sikret ekstraomganger og etter hvert straffer med sin utligning på overtid.

Sløvt forsvarsspill

Pep Guardiolas City-mannskap topper Premier League med hele elleve poeng, men også i ligacupen viser de lyseblå form. Tirsdag tok laget altså nok et steg mot finalen på Wembley.

Etter 26 minutter var bortelaget i føringen. Ilkay Gündogan fikk valse gjennom Leicester-forsvaret og tre ballen gjennom til Silva i god posisjon. Sistnevnte pirket ballen mellom beina på Leicester-keeper Ben Hamer og i mål. Vertenes forsvar hang ikke med på bortelagets kombinasjonsspill.

Tidligere City-spiss Kelechi Iheanacho fikk en gyllen mulighet til å utligne knappe ti minutter etter baklengsmålet, men 21-åringens avslutning ble for veik. City-keeper Bravo fikk nok tid til å kaste seg ned og slå ballen unna.

Etter pause kastet Leicester-manager Puel innpå stjerneduoen Vardy og Mahrez. Begge ble hvilt fra start, men Puel ga ikke opp jakten på avansement.

Straffedrama

Mahrez fant Vardy inne i boksen ti minutter før full tid, men den engelske landslagsspissens heading ble ikke god nok. Ballen seilte litt til side for kassen. Like etter fikk Mahrez rom på høyrekanten nok en gang, men innlegget hans ble akkurat litt for upresist for Vardy inne i boksen.

Fem minutter på overtid fikk hjemmelaget straffe, etter at Demarai Gray hadde gått ned i duell med Kyle Walker. City protesterte voldsomt, men uten å få gehør av dommer Robert Madley. Vardy satte inn 1-1 fra elleve meter og sørget for ekstraomganger, naturlig nok til hjemmefansens store glede. Ingen maktet å score i ekstraomgangene, noe som ga straffer.

Claudio Bravo reddet den avgjørende straffen fra Mahrez. Like før hadde Jamie Vardy brent sin mulighet fra straffemerket, mens Gabriel Jesus nettet for gjestene. Det ble 4-3 til City i straffekonken. Dermed lever cupdrømmen videre for serielederen.

