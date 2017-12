Casper Ruud lader opp til storturnering på Ny-Caledonia

sport

Etter julefeiring hjemme i Norge drar han og faren Christian først til Australia for å akklimatisere seg. Fra nyttår skal Ruud spille en Challenger-turnering i Noumea, som er hovedstaden på Ny-Caledonia.

– Han har fått trent godt fysisk de siste ukene og lagt grunnlaget for turneringene som kommer over nyttår. Han har vært både her hjemme og noen uker i Spania, sier Christian Ruud til NTB.

Casper Ruud har fortsatt spanske Pedro Rico som trener, men i Australia er det faren Christian som blir coach.

Må bli bedre på det meste

– Dere har vel fått analysert Caspers første seniorsesong og funnet ut hva han må forbedre seg i?

– Ja, det har vi. Han må nok bli bedre på det meste, men vi har lagt spesielt vekt på å forbedre returspillet og serven. Han må dessuten bli mer stabil i serven, sier Ruud.

Casper Ruud gikk inn i forrige sesong seedet som verdens 225. beste tennisspiller. Han klatret gjennom vårsesongen og var som best nummer 108 på rankingen 19. juni. Målet var å ta seg inn blant topp 100, som hadde gitt plass direkte i hovedturneringen i Melbourne. Det gikk imidlertid litt tyngre mot slutten av sesongen, og Ruud, som fyller 19 år denne uken, er for tiden ranket som nummer 146.

Nesten sist

Til den kommende Australian Open må Ruud gjennom kvalifiseringen som starter 10. januar. I sin første start i turneringen tok han seg til siste kvalifiseringsrunde, hvor han måtte gi tapt for den amerikanske servekanonen Reilly Opelka.

PS: Faren Christian Ruud tok seg til 4. runde i Australian Open i 1997. Der ble det tap i en thriller over fem sett mot kroaten Goran Ivanisevic.

