Clement fikk sparken som Swansea-manager

Swansea bekrefter Clements avgang på Twitter onsdag, to dager etter at tabelljumboen tapte 1-3 mot Everton på bortebane.

Swansea ligger helt nederst på tabellen. Clement fikk litt pusterom med seieren mot West Bromwich for tre runder siden, men forrige seier i serien før det var i midten av oktober.

Etter seieren mot West Bromwich har Swansea tapt to kamper på rad. Det fikk begeret til å renne over for Swansea-styret, som sa takk og farvel til Clement.

45-åringen tok over som Swansea-manager i januar 2017. Clement etterfulgte tidligere Stabæk-trener Bob Bradley.

Clement har tidligere vært assistenten til Carlo Ancelotti i Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid og Bayern München. Han har også vært hovedtrener for Derby.

