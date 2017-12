NCAAs 1000-klubb doblet på noen timer

sport

Hatchell ble den tredje trener med firesifret antall seirer da North Carolina slo Grambling State tirsdag. Noen timer senere fikk Auriemma sin 1000. seier da topprankede UConn slo Oklahoma.

– Det ligger mye bak seirene. Folk tror det er lett å vinne når man er på et universitet med sterke sportslige tradisjoner, men i virkeligheten er det veldig vanskelig, sa Auriemma.

Før tirsdag var Pat Summitt (Tennessee) og Tara VanDerveer (Stanford) eneste trenere for NCAA-kvinnelag med minst 1000 seirer. Mike Krzyzewski (Duke) er eneste trener for universitetslag for menn med så mange seirer.

Auriemma er den som har nådd milepælen raskest. Han gjorde det i sin 1135. kamp. Siden han noterte sin 500. seier i 2003 har laget hans tapt bare 36 ganger, og Connecticut har nå vunnet 100 av sine 101 siste kamper.

– 1000 seirer er stort. Jeg kan knapt tro at jeg har vært involvert i så mange kamper, sa Hatchell, som vant en enda viktigere seier da hun i 2014 ble frisk etter å ha blitt rammet av leukemi.

Flere av spillerne fra Auriemmas første lag, fra 1985-86-sesongen, var på tribunen da UConn sikret hans 1000. seier. I hans debutsesong ble det 12 seirer og 15 tap, eneste gang han har opplevd flere tap enn seirer.

– De 12 første seirene var de vanskeligste av alle, og jeg har flotte minner om de spillerne, sa han.

Hatchell vant sin eneste NCAA-tittel i 1994. Siden har Auriemma og UConn vunnet 11 ganger og hatt seiersrekker på 90 og 111 kamper.

