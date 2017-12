Roma slått ut av cupen etter straffebom

sport

På Romas Stadio Olimpico bommet Torino-forsvarer Lorenzo De Silvestri med en tidlig heading, men i det 39. minutt sendte han bortelaget i ledelsen på en keeperretur fra Lukasz Skorupski.

Roma-spissen Stephan El Shaarawy skapte trøbbel for Torino, men spissen traff stanga med en avslutning, før han ble nektet scoring av Vanja Milinkovic-Savic, som også stoppet innbytter Diego Perotti.

Patrik Schick hadde ikke heller hellet med seg da han traff stanga i det 67. minutt, mens Simone Edera viste hvordan man skulle gjøre det da han økte til 2-0 seks minutter senere med en heading etter et innlegg fra innbytter Alejandro Berenguer.

Straffebom

Roma prøvde å kjempe seg tilbake i kampen, men Edin Dzekos straffespark ble reddet like etter at han kom inn i det 75. minutt.

Schick fant til slutt nettmaskene fem minutter før slutt, men hjemmelaget klarte ikke å mobilisere fram utligningen.

Tidligere onsdag vant Atalanta 2-1 mot Sassuolo i Bergamo. Danske Andreas Cornelius åpnet scoringene for Atalanta, mens Rafael Toloi økte til 2-0 da han headet inn en corner i en første omgang som ble dominert av hjemmelaget.

Napoli mot Atalanta

Et selvmål av Toloi lot Sassuolo komme inn igjen i kampen med 16 minutter igjen, men hjemmelaget kontrollerte inn seieren, til tross for at Jasmin Kurtic fikk direkte rødt kort like før slutt.

Napoli, som slo Udinese 1-0 tirsdag, møter Atalanta i kvartfinalen.

Juventus avslutter åttedelsfinalene onsdag mot Genoa. Vinneren møter Torino.

Lazio – Fiorentina og Inter – Milan er de andre kvartfinalene.

