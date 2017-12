Russlands Paralympics-skjebne besegles i januar

sport

Det opplyste Den internasjonale paralympiske komité (IPC) i en pressemelding onsdag.

IPC-president Andrew Parsons sier at organisasjonen fortsatt venter på et formelt svar på om russiske myndigheter erkjenner at landet har hatt et statlig støttet dopingprogram.

«Til vår store skuffelse og frustrasjon er det mangel på framdrift», heter det videre fra IPC-presidenten, som understreker at dette er blant forutsetningene for å ta russerne inn i varmen igjen.

Utestengelsen av Russlands paralympiske komité opprettholdes følgelig, men først i løpet av januar treffes endelig avgjørelse om Russland får delta i Paralympics. Det var ventelig at den beslutningen ville bli fattet denne uken.

Russland ble utestengt som nasjon fra Paralympics i Rio i 2016 som følge av dopingbeskyldningene mot landets utøvere. Tidligere i måneden besluttet IOC å utestenge Russland som nasjon fra vinter-OL.

