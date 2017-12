Carlsen i førersetet før de avsluttende partiene

sport

Carlsen slo Sergej Karjakin i det som kan ha vært et avgjørende parti i kampen om gullet i lynsjakk-VM og ledet etter lørdagens fire første partier.

Deretter ble det remis mot franske Maxime Vachier-Lagrave, før han i tur og orden slo Tigran Petrosian og Liren Ding. Det gjør at Carlsen etter totalt 18 partier leder med 13,5 poeng, et halvt poeng foran Karjakin.

27-åringen har hatt en fenomenal lynsjakkdag lørdag. I fjerde parti møtte han Karjakin, mannen som hadde vært i føringen i store deler av mesterskapet.

Carlsen, med hvite brikker, feide imidlertid russeren av brettet og innkasserte sin fjerde strake partiseier lørdag. Det gjorde at han ledet med 11 poeng, et halvt poeng foran Karjakin.

Da Carlsen spilte remis mot Vachier-Lagrave, slo Karjakin sin motstander og kom à poeng med nordmannen, men i lørdagens sjuende parti klarte Karjakin kun remis i møtet med Viswanathan Anand mens Carlsen slo Liren Ding.

Fikk opp dampen

Carlsen startet siste dag av lynsjakk-VM med tre strake seirer og spiste seg raskt innpå Karjakin. Russeren åpnet med tre remis.

Etter en svak dag fredag har Carlsen virkelig fått opp dampen når mesterskapet avsluttes med ti partier lørdag. Først ble Alexander Grisjtsjuk slått, før Carlsen fulgte opp med å slå indiske Pentala Harikrishna komfortabelt.

Deretter gikk han mot remis mot Sjakhrijar Mamedijarov, men mannen fra Aserbajdsjan gjorde en stor feil og forærte Carlsen seieren i partiet.

Remiskongen Karjakin

Karjakin måtte på sin side nøye seg med remis i alle sine tre første partier lørdag. Så kom smellen mot Carlsen i parti fire.

Carlsen spilte et meget godt åpningsparti mot Grisjtsjuk, som tidlig kom i tidsnød. Til slutt så russeren seg nødt til å gi opp.

19-åringen Johan-Sebastian Christiansen hadde en strålende sjakkdag fredag, og han var à poeng med Carlsen før lørdagens ti siste partier.

I åpningspartiet lørdag måtte han imidlertid se seg slått av Rauf Mamedov. Også i det andre partiet ble det tap, denne gang for armeneren Hrant Melkumyan. Deretter fikk han et halvt poeng da han spilte remis mot Zhao Jun fra Kina. I parti fire ble det et nytt tap i møtet med georgiske Levan Pantsulaia.

Det ble etterfulgt av tap mot hviterussiske Vladislav Kovalev, før han tok en etterlengtet seier mot ukrainske Jurij Kuzobov.

I det sjuende lørdagspartiet ble det et nytt tap for Christiansen, denne gangen mot russiske Vladimir Potkin.

