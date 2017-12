Forfang best i Garmisch-kvalifiseringen

sport

Tromsø-hopperen hoppet også lengst i kvaliken foran Oberstdorf-rennet, men da satte han ikke nedslag og fikk betydelig poengtrekk. Nyttårsaften kunne han glede seg over å ha vært hele 7,6 poeng bedre enn polske Dawid Kubacki på 2.-plass.

Forfang slet med dårlige forhold under lørdagens åpningsrenn. En 25.-plass i førsteomgangen sto i fare å ødelegge hoppuka for hans del, men i finalen satt det bedre og han klatret opp til en delt 7.-plass. Søndag fortsatte han oppturen med et fantastisk hopp.

Norge har med alle sine seks hoppere til mandagens tradisjonelle nyttårsrenn i Garmisch. Robert Johansson ble nummer sju i kvalifiseringen etter et hopp på 133,5 meter. Han fikk 131,1 poeng mot Forfangs 143,8.

Formsvake Andreas Stjernen klarte ikke å ta seg til finaleomgangen i Oberstdorf, men søndag hoppet han til en 11.-plass i Garmisch-kvaliken. Det greide han etter et svev på 131,5 meter.

Anders Fannemel ble nummer 14 etter et hopp på 132 meter, mens Daniel-André Tande bare klarte 125,5 meter. Det holdt til en beskjeden 23.-plass for Kongsberg-hopperen

Norges sjettemann, Halvor Egner Granerud, landet på 122,5 meter og tok 31.-plassen.

