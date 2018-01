Bournemouth berget poeng i sørkystderby

sport

Bournemouth måtte klare seg uten Joshua King i mandagens bortekamp. Den norske landslagsspissen pådro seg i helgen en lårskade i 2-1-seieren mot Everton.

Brighton scoret tidlig i begge omganger. Etter bare fem minutter kunne Anthony Knockaert umarkert sette inn 1-0 ved bakerste stolpe. Stillingen holdt seg helt til Steve Cook steg til værs og styrte in utligningen etter 33 minutter.

Scoringen ga Bournemouth ny giv. Plutselig var det mer tempo og trykk å se i gjestene spill. Men tre minutter ut i annen omgang var Brighton igjen i føringen. Etter en perfekt kontring dunket Glenn Murray inn 2-1 fra kloss hold.

Bournemouth hadde sine sjanser, men først i det 79. minutt lyktes det for bortelaget. Glenn Murray trillet inn 2-2 etter at Brighton-forsvaret feilet med flere klareringsforsøk. Seks minutter tidligere hadde Bournemouth-profilen Jordon Ibe notert seg for et stolpetreff.

Med uavgjortresultatet ligger Brighton på 12.-plass på tabellen med 23 poeng. Bournemouth har to poeng mindre og er to plasser bak sørkystrivalen. Kings lag har kun én seier på sine ti siste Premier League-kamper.

