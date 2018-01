Mot langt fravær for City-angriper

sport

Brasilianeren måtte forlate midt i første omgang, og tirsdag bekreftet Manchester City på sine nettsider at måltyven har fått påvist en båndskade.

– Han kommer til å gjennomgå nye undersøkelser de kommende dagene for å fastslå lengden på skadeavbrekket, heter det i en uttalelse fra Premier League-storheten.

20 år gamle Jesus mistet også to måneder av forrige sesong som følge av en skade.

Alvorlige leddbåndskader fører normalt sett til et skadeavbrekk på opptil tre måneder. Skader av mindre alvorlig art kan være leget på mellom tre og seks uker.

Jesus skriver selv på sin Instagram-konto at det ikke er nødvendig med noen operasjon for å lege skaden, og at han håper å være tilbake på banen så raskt som mulig.

«Takk Gud for at det ikke er så ille, og at jeg ikke må gjennom et inngrep. Jeg lover å være tilbake så fort som mulig», skriver City-spissen.

(©NTB)