Kristoffersen nummer tre – Hirscher tangerte Tomba

Kristoffersen lå som nummer tre før finaleomgangen i den kroatiske hovedstaden, 59 hundredeler bak ledende Michael Matt fra Østerrike.

Marcel Hirscher lå som nummer to, men leverte nok en glimrende omgang og la seg 11 hundredeler foran nordmannen da han passerte mållinjen. En tydelig frustrert Kristoffersen, som selv hadde kjørt meget godt, forlot lederstolen.

– Jeg var sint fordi jeg gjorde en feil i det flate partiet, sa Kristoffersen til nyhetsbyrået DPA.

Nordmannen har vært på pallen i samtlige fire slalåmrenn denne sesongen.

Østerrikeren Matt ledet noe overraskende foran Hirscher etter den første omgangen, men landsmennene byttet plass på lista da rennet var over. Matt kjørte inn fem hundredeler bak Hirscher og seks hundredeler foran Kristoffersen.

Tangerte Tomba

Med seieren tok Marcel Hirscher sin 50. verdenscupseier og tangerte dermed den italienske legenden Alberto Tomba. Kun Ingemar Stenmark (86) og Hermann Maier (54) har flere verdenscupseire i alpint.

– Det betyr mye for meg. Alberto Tomba er en levende skilegende, sa Hirscher i seiersintervjuet med arrangøren.

Hirscher vant til tross for at han gjorde en feil i det øvre partiet, men hentet seg godt inn igjen og hentet de nødvendige hundredelene i partiene Matt ikke fikk det til å klaffe.

– Det er et av de lengste rennene i sesongen, men man kan kanskje ikke si at jeg er den sterkeste, i og med at det var så jevnt på de tre øverste plassene, sa Hirscher videre.

Hirscher tangerte også sin landsmann Annemarie Moser-Proel med sin 114 pallplassering. Kun Stenmark (155) og Lindsey Vonn har flere topp tre-plasseringer.

Kjørte ut

Kristoffersen har fortsatt til gode å stå øverst på pallen etter et slalåmrenn denne sesongen, men en ny mulighet kommer allerede til helgen i Adelboden i Sveits.

Nest best av de norske alpinistene ble Sebastian Foss Solevåg. Han lå på 7.-plass etter første omgang, men falt ned én plass etter den andre. Også Jonathan Nordbotten, som lå på 14.-plass etter første omgang, falt én plass etter finaleomgangen.

Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte ut rett før mål i første omgang.

