Ajer trolig på vei inn i Lagerbäck-rekkene

sport

– Han er en veldig lovende spiller. Å være så langt framme ved 19-årsalderen er veldig uvanlig, sier Lagerbäck til NTB.

Ajer har imponert i Celtic-drakten den siste tiden og får stadig fornyet tillit av manager Brendan Rodgers. Med Ajer på banen har Celtic nå har holdt nullen i fire seriekamper på rad, blant annet i «Old Firm» mot Rangers.

Den norske landslagssjefen så selv to av kampene Ajer spilte i romjulen og lot seg imponere av den unge forsvarsspilleren, men presiserer at fortsatt spilletid er viktig.

To tenåringer

– Presterer han som han har gjort i de to kampene så er han definitivt aktuell, sier Lagerbäck, som legger til at det ikke spiller noen rolle at Ajer kun er 19 år.

– Absolutt ikke. Alderen har ingen betydning. Så lenge han presterer bra betyr det ingen ting hvilket år han er født.

Fra før har Lagerbäck gitt Sander Berge og Martin Ødegaard sjansen på A-landslaget som tenåringer.

- Jeg har aldri før hatt med så unge spillere. Jeg mener at både Zlatan Ibrahimovic og Fredrik Ljungberg var 21 år før de fikk sjansen for Sverige, sier svensken.

Celtic topper den skotske eliteserien med 51 poeng, åtte poeng foran Aberdeen på plassen bak.

(©NTB)