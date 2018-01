Ler av tysk nyvinning: – Det er bare for å skape «fuss», uro og bråk

sport

– Jeg tenker at det er noe de tror er bedre enten sikkerhetsmessig eller aerodynamisk, men det ser ikke ut som de får så mye mer fart, så jeg vet ikke (om det har noen effekt), sier Daniel-André Tande om nyvinningen.

– Det ser veldig rart og teit ut. Det ser ikke megabra ut. For all del, vil dem, skal de få lov, fortsetter Innsbruck-toeren.

– Vil de få dere til å gruble?

– Dette er et lite triks for å se at de har funnet på noe nytt. De vil at vi skal fundere over hva som er nytt, men så er det ingenting i det hele tatt. Jeg gidder ikke tenke så mye over dette, fortsetter Kongsberg-hopperen.

Ikke det neste store

Utstyrskampen i hoppsporten er heftig, men hvor sikre tyskerne er på sitt hjelmforsøk er usikkert. Richard Freitag, som kjempet om hoppukeseieren før fallet i Innsbruck, bruker ikke den nye hjelmen, mens både Andreas Wellinger og Markus Eisenbichler skaper oppstuss i kampen.

– Jeg tror det bare er for å skape litt «fuss», uro og bråk. Det er ikke det neste store. Absolutt ikke. Jeg har ikke prøvd, men … Jeg ser ikke vinningen med det rett og slett. Det handler ikke om beskyttelse (for ansiktet) eller aerodynamikk, bare om å få konkurrentene i villrede og undre seg over «hva er dette», sier Johann André Forfang bestemt.

Tviler på effekten

Andreas Stjernen følger lagkameratens syn.

– Jeg ser de har litt annen hjelmmodell. Jeg vet ikke om det gir noen fordel eller ikke. Det ser jævlig teit ut, sier Sprova-hopperen.

– Forsøker de å skremme dere?

– Det kan godt hende. Jeg begynner imidlertid ikke å lure, bare å flire. Jeg tester heller ut andre ting, sier fjerdemann fra det tredje hoppukerennet.

Robert Johansson lar seg heller ikke skremme.

– Jeg vet ikke hva det er, men det har vel noe med aerodynamikken å gjøre. Det ser veldig rart ut. Hadde vi hatt tilgang, kunne jeg prøvd hjelmen for å se om det er noen forskjell, men den forskjellen tror jeg ikke er enorm. Jeg tror det mest er for å komme med noe nytt i hoppuka under en OL-sesong, så folk skal bli tatt på senga, sier Søre Ål-hopperen.

– Det ser veldig teit ut, rett og slett. Effekten er minimal. Og jeg synes heller det ser farlig ut. Tryner du, kan du kutte kjakene med den hjelmen, mener tidligere verdensrekordholder Anders Fannemel.

Forsprang til OL?

Alexander Stöckl jobber med å finne ut om tyskerne har sikret seg et lurt forsprang før vinter-OL.

– Det skal øke sikkerheten. Du har mer beskyttelse i ansiktet, men det er viktig å finne ut om det ligger noe annet bak det enn bare sikkerheten. Jeg tror de driver med utvikling, og før eller siden må de se om det fungerer, mener landslagssjefen.

– Gutta dine sier det ser teit ut?

– Det ser litt spesielt ut. Det må jeg si, det er moro at de sier det. Det er helt greit. Selv synes jeg det ser futuristisk ut, nesten som et PC-spill.

Tyskernes ansiktsskjold må ikke forveksles med masken som Roberto Cecon og flere finner brukte på 1990-tallet. Den ble etter hvert forbud siden den var farlig for hopperne å bruke, siden den kunne knuse ved fall.

