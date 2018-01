Ruud vant åpningskamp i Auckland

sport

Ruud vant første sett overbevisende etter å ha brutt Roberts serve i sjette game. Omtrent halvveis i andre sett svarte Robert med å bryte Ruuds serve og sikre seg et overtak over nordmannen, men Ruud tok igjen forspranget og settet gikk til tiebreak. Det endte 7–3 i Roberts favør.

I det avgjørende settet begynte begge spillerne med å vinne den andres servesett to ganger. Ruud fikk deretter et lite overtak. Da Robert servet på stillingen 5–6 hadde nordmannen tre matchballer før franskmannen sørget for et nytt tiebreak. Det vant Ruud 7–3.

Casper Ruud spiller Challenger-turneringen i Auckland som en del av oppvarmingen til Australian Open, som starter i Melbourne om halvannen uke. Tidligere denne uken røk han ut i kvartfinalen i en Challenger-turnering i det franske stilehavsterritoriet Ny-Caledonia.

