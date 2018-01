Selv ikke Stöckl får vite alt om Johanssons nye ski

sport

– Det er en spesiell såle. Det er Slatnar som tester og utvikler ulike typer såler med eksterne partnere han har. Han forteller ikke mye om hvem det er, selvfølgelig. Men de er ekstremt raske i høy fuktighet og regn. Han var raskest i Innsbruck med klar margin, sier Stöckl til NTB.

– Vi i trenerteamet får ikke vite alt. Det er produsenten som ikke vil si alt til oss, fortsetter landslagssjefen.

Kan bety to meter ekstra

Flere av landslagskollegene hopper på rivalen BWTs ski. Det betyr at Daniel-André Tande og Johann André Forfang er avskåret fra å teste nyvinningen.

– Skifirmaer står i sterk konkurranse med hverandre. Når Johansson kjører fort ofte nok, kommer Fisher og BWT med noe lignende, tror Stöckl.

Johansson hopper ventelig med svarte skisåler i hoppukeavslutningen lørdag. Det er ikke meldt nedbør i Bischofshofen, og da forsvinner mye av gevinsten med den hvite sålen.

– Det er litt forskjell mellom de hvite skiene og de vanlige på grunn av mykhet. Han kommer ikke til å bruke dem mye fremover, men får han et par til med hvite såler, og forholdene er like som i Innsbruck, har han absolutt en fordel, påpeker Stöckl.

– Hva betyr høyere hastighet?

– Får du til to tideler høyere hastighet i en stor bakke, tipper jeg det er halvannen til to meter ekstra i lengde med samme teknikk. Hastighet er ofte avgjørende, sier østerrikeren.

Får folk til å lure

Johansson sa følgende om de nye skiene etter fredagens kvalifisering:

– Det er et nytt materiale som vi har testet ut under hoppuka for å se hvordan det fungerer opp mot det svarte.

Nå er hopperen med den karakteristiske barten fritt vilt i hoppuka. Folk sperrer øynene opp når man plutselig ser hvite skisåler i hoppbakken.

– Det er kult at folk begynner å lure når det kommer en kar med hvite ski, humret Johansson lurt.

– Jeg har fått noen spørsmål om hvorfor og hva som er greia med det. Det er litt hemmelig det, så klart, sa Vingnes-gutten.

(©NTB)