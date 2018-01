Storhamar fikk hjelp av Manglerud/Star

sport

Storhamar var ute etter å slå tilbake etter 1-4-tapet mot tabelltoer Sparta Sarpsborg søndag, men trøblet i starten av kampen mot tabelljumbo Kongsvinger.

Robin Dahlstrøm, som vendte tilbake til oppstillingen etter skade, sendte Storhamar i en oppskriftsmessig ledelse borte mot Kongsvinger, men Sean-Michel Sunnquist utlignet i andre periode.

Josh Nicholls og Simen Løvhaug Hansen slo imidlertid kraftig tilbake og sørget for at Storhamar ledet 3-1 kun to minutter etter Sunnquists utligning.

Martin Rønnild fastsatte sluttresultatet til 4-1 i starten av tredje periode, slik at Storhamar har 12 poeng ned til tabelltoer Sparta Sarpsborg.

MS-seier

Sparta slo Storhamar og skapte mer spenning i kampen om serietittelen søndag, men med 1-3-tap mot Manglerud Star tirsdag var det tilbake til start.

Etter en målløs første periode sendte Patrick André Bovim Sparta i ledelsen, men Matthew Vanvoorhis utlignet før siste periode.

I tredje periode scoret Dylan Richard to på rappen og sikret MS-seier.

Også tabelltreer Lillehammer gikk på et tap tirsdag. Frisk Asker luktet seriebronse og knappet innpå fra fjerdeplass med 3-1-seier på hjemmeis.

Lillehammers Brett Cameron scoret kampens første mål, men Vinny Saponari og Alex Wall snudde i andre periode. Anders Bastiansen sto for det siste målet ett minutt før slutt.

Overtidsseier og straffeslag

Regjerende mester Stavanger tok en etterlengtet seier mot Vålerenga tirsdag, men måtte ha forlengning for å sikre seieren. William Rapuzzi ble matchvinner.

Vålerenga tok ledelsen i første periode ved Tobias Lindström, men Curtis Gedig og Philippe Cornet fikset 2-1, før Lindstrøm ordnet forlengning med sitt andre mål for kvelden.

Lørenskog vant på straffer mot Stjernen i den siste kampen i eliteserien i ishockey tirsdag. Stjernen ledet 2-0 etter scoringer av Dan-Fredrik Nygård og Marcus Bryhnisveen, men Lørenskog kom tilbake. Sebastian Johansen scoret kampens to siste mål før straffeslagene, før han selv satte inn den avgjørende straffen.

