Wilshere tror han er tilbake allerede til helgen

Den skadeforfulgte Arsenal-spilleren måtte ut med en smell i ankelen under ligacupoppgjøret mot Chelsea onsdag, og manager Arsène Wenger sa etter kampen at midtbanespilleren var tvilsom mot Bournemouth som følge av skaden.

Wilshere selv hadde imidlertid positivt nytt til Arsenal-fansen på Twitter torsdag.

– Takk for alle beskjedene og støtten. De gode nyhetene er at jeg regner med å være tilbake om et par dager, skrev den engelske landslagsspilleren.

Arsenal møter Bournemouth borte søndag.

