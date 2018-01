Djokovic gjør comeback med ny serve

sport

30-åringen har ikke spilt siden i sommer på grunn av skaden han pådro seg i albuen. Serberen har 12 Grand Slam-titler, seks av dem i Australian Open.

Onsdag var han tilbake da han slo Dominic Thiem, femtemann på verdensrankingen, i en oppvisningsturnering i Melbourne. Det har vært mye usikkerhet rundt om Djokovic i det hele tatt ville bli klar til årets første Grand Slam-turnering, men oppvisningsturneringen bekreftet det.

Skaden har også tvunget ham til å justere på serven sin. Serberen har latt seg inspirere av André Agassi, som i sin tid også måtte gjøre endringer på grunn av en håndleddsskade. I dag er amerikaneren en av Djokovics trenere.

– André og Radek (Stepanek) analyserte serven min i timevis. Vi har snakket mye om det. Serven er ikke helt annerledes, men selv små endringer har gjort store utslag for meg rent mentalt. Jeg trengte tid til å bli vant til det nye og avgjøre om det var bra for meg eller ikke, sa Djokovic da han møtte pressen i Melbourne lørdag.

Ikke 100 prosent

Djokovic er likevel ikke sikker på hvordan albuen vil reagere på årets første ordentlige turnering.

– Jeg er bare glad for å være tilbake og få muligheten til å konkurrere igjen. Jeg har savnet det. Jeg er ikke 100 prosent ennå, men jeg er nå på et nivå som gjør det mulig for meg å spille turneringer. Det blir bedre dag for dag.

– Jeg vet ikke hvordan det vil gå. Det er min første konkurranse på seks måneder, så jeg aner ikke hva slags reaksjon jeg får.

Det er verdensener Rafael Nadal og verdenstoer Roger Federer som seiler opp som favoritter før turneringen starter mandag. De er seedet som nummer én og to, og dermed kan de kun møtes i en eventuell finale.

Har det fortsatt i seg

Djokovic har falt nedover verdensrankingen som følge av albueskaden. Han er bare seedet som nummer 14 i årets første Grand Slam-turnering.

– Jeg vet at jeg fortsatt er i stand til å slå de beste i verden. Kommer jeg meg opp på ønsket nivå, både mentalt og fysisk, kan jeg gå langt, mener Djokovic.

Tradisjonen tro avsluttet han årets pressekonferanse før turneringen i Melbourne med å dele ut sjokolade til pressen.

