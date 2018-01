Ingen NM-stafett for Weng

sport

Planen var at OL-håpet skulle gå stafetten på Gåsbu utenfor Hamar for klubblaget BUL. Der skulle hun vært del av et realt familielag.

Mamma May Bente var tiltenkt den ene av de to øvrige etappene, mens Heidi Wengs tremenning Martine Ek Hagen skulle gå den tredje.

Det blir det nå ingenting av. Lørdag kveld bekrefter Norges Skiforbund at BULs lag ikke er påmeldt stafetten som følge av en misforståelse.

– Det ble beklageligvis en misforståelse om hvem som skulle melde på laget, sier Heidi Weng.

Hun legger ikke skjul på at det er surt å gå glipp av søndagens stafettopplevelse.

– Jeg hadde gledet meg til å se mor på første etappe, men vi kommer sterkere tilbake neste år. Da får dere se spreke mor Weng gi alle deng, sier langrennsstjernen.

Landslagstrener Roar Hjelmeset påtar seg skylden for at BUL ikke kommer til start på Gåsbu søndag.

– Jeg sjekket dessverre ikke godt nok om laget var påmeldt. Det beklager jeg både overfor arrangøren og Heidi, sier han.

BUL sto ikke på de foreløpige startlistene som ble publisert av NM-arrangørene allerede lørdag morgen. Da de endelige listene ble publisert lørdag kveld, kom bekreftelsen på at Heidi Weng og hennes to lagvenninner kan se langt etter å starte søndag.

Dermed får ikke NM-publikummet på Gåsbu se en av Norges største langrennsstjerner på kvinnesiden i aksjon under årets mesterskap. OL-håpet Weng har stått over alle de tre distansene som så langt er gått under årets norgesmesterskap.

