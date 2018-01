Nå får kvinner lov til å se fotball i Saudi-Arabia

sport

At kvinner nå får lov til å se fotballkamper er bare en av flere nye reformer i det konservative kongeriket.

En av flere kvinner som hadde tatt turen til King Abdullah Sports City Stadium i Jeddah for å se toppseriekampen mellom Al-Ahli møte Al-Batin, var Ruwayda Ali Qassem.

– Dette er en historisk dag. Jeg er stolt og ekstremt glad for utviklingen, og for kongerikets initiativ til å innføre like siviliserte regler som i mange andre land, sa hun til nyhetsbyrået AFP.

Myndighetene i landet sa tidligere denne uken at kvinner også vil få adgang til en kamp lørdag og en tredje kamp neste tirsdag. Resten av landets arenaer skal bli klare for å ta imot kvinner før neste sesong starter. Stadionene vil blant annet få separate kafeer og bønnerom for kvinner.

En annen tilskuer på plass i Jeddah fredag, Noura Bakharji, sier hun har ventet lenge på dette.

– Jeg måtte alltid se kampene på TV da mine brødre gikk på stadion. Gang på gang spurte jeg meg selv om hvorfor ikke jeg fikk lov til å gå. I dag er dette endret. Det er en gledens og lykkens dag, sa hun.

Saudi-Arabia har også opphevet forbudet for kvinner å kjøre bil. Det blir iverksatt i juni. Også kinoene er nå åpnet for begge kjønn.

Al-Ahli vant for øvrig den historiske kampen med 5-0.

(©NTB)