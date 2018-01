Nord- og Sør-Korea med felles OL-entré og ishockeylag

sport

Det har lenge hersket tvil om hvorvidt Nord-Korea skulle delta i OL i nabolandet. I det siste har det vært møtevirksomhet mellom landene i byen Panmunjom, som ligger på grensen mellom de to landene.

Møtene har blant annet ført til enighet om at landende skal stille et felles OL-lag i kvinneturneringen i ishockey. Det er også klart at landene gjør felles entré under åpningsseremonien.

En hel rekke andre beslutninger rundt Nord-Koreas OL-deltakelse vil bli tatt under et IOC-møte i Lausanne kommende lørdag.

Nord-Korea boikottet OL i Seoul i 1988, så lekene i Pyeongchang blir etter alt å dømme første gang regimet i nord deltar i olympiske leker hos naboen i sør.

