Eckhoff slo tilbake med seier i Antholz

Fossum-jenta som hadde en 22.-plass som beste resultat tidligere i sesongen, var ikke med i OL-uttaket som Olympiatoppen presenterte mandag.

I Antholz slo hun tilbake på aller beste vis.

– Jeg har slitt skikkelig denne sesongen, og nå klarer jeg det endelig. Det er veldig, veldig deilig, sa Eckhoff til NRK om seieren.

– Alt er mulig i skiskyting. Jeg viste i dag at man kan snu kjerringa. Og jeg er veldig stolt av meg selv, la hun til.

Sterk skyting

Man kunne ane konturene av et toppløp da Eckhoff fylte den liggende skyteserien på sprinten. Da gikk hun ut 5,5 sekunder bak ledende Paulína Fialková.

Eckhoff har vist knallfart i sporet stort sett gjennom hele sesongen, men skytingen har ikke stemt for bronsevinneren fra fellesstarten i Sotsji-OL. På stående skyting torsdag traff hun samtlige fem blinker, og hun la ut på den siste runden med 3,9 sekunders ledelse.

Mot slutten økte Eckhoff ledelsen til Laura Dahlmeier, og hun gikk i mål 12 sekunder foran tyskeren. Ingen av de gjenstående løperne maktet å tukte henne, og dermed kunne Eckhoff innkassere sin femte verdenscupseier i karrieren.

– Da jeg så at jeg økte til Dahlmeier, skjønte jeg at jeg kunne roe ned litt. Det var deilig, for det er tøft å gå her i høyden, sa Eckhoff.

OL-klar

27-åringen hadde nest beste langrennstid på sprinten, kun Darja Domratsjeva var raskere. Og i form er Eckhoff alltid en medaljekandidat når hun leverer på standplass.

Solemdal, Marte Olsbu og Ingrid Landmark Tandrevold er fra før tatt ut til det norske kvinnelaget i OL. De får garantert selskap av Eckhoff i Pyeongchang neste måned.

– Det er helt rått. Hun har slitt og slitt og slitt, og nå ser det ut som det løsner. I dag handler alt om Tiril, kommenterte lagvenninnen Synnøve Solemdal overfor NRK.

Olsbu-blemme

Den siste OL-plassen står mellom Hilde Fenne og Kaia Wøien Nicolaisen. Torsdag var det sistnevnte som trakk det lengste strået. Nicolaisen skjøt fullt og endte på 34.-plass, 1.47,3 minutt bak Eckhoff.

Fenne bommet derimot fem ganger i løpet av de to skuddseriene og ble slått med 3.05,6 av lagvenninnen som vant løpet. Fenne endte sist av de norske kvinnene på 78.-plass.

Hun får dermed ikke gå lørdagens jaktstart i Antholz. Det får heller ikke Marte Olsbu etter sin 65.-plass torsdag. Froland-løperen pådro seg tre strafferunder og rotet det også til da hun glemte å gå den ene av dem.

– Kroppen min fungerer veldig bra her i høyden, men jeg tror ikke hodet gjør det. Der og da orket jeg ikke å tenke på at jeg fikk to bom på siste skyting. Jeg måtte snu og gå tilbake, sa Olsbu, som først og fremst gledet seg over romkamerat Eckhoffs seier.

Synnøve Solemdal ble tredje best av de norske løperne med 53.-plass, og dermed får hun også gå jaktstart.

