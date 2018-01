Kristoffersen: – Det meste her er veldig bratt

sport

For fartskjørerne er utforbakken i Kitzbühel et slags monster alle alpinister ønsker å overvinne. Men heller ikke for slalåmkjørerne er det enkelt å komme seg ned på en tid de er fornøyde med.

– Det er kanskje det mest kjente skistedet i verden. Og det meste her er vanskelig og bratt. Det er nok den vanskeligste bakken i verden, sier Kristoffersen til NTB.

Sammen med NTBs medarbeider tar han gondolen ned utforbakken og forteller om erfaringer herfra fra tidligere år.

– Det har vært et par år hvor det har vært helt ekstremt, fordi kulene er så skarpe og det er så bratt til tider, med terreng. I tillegg har det vært isete som har gjort det utrolig vanskelig, sier 23-åringen, som legger til at dersom man skal vinne i Kitzbühel må man kjøre på grensen.

– Når det er så vanskelig, og folk kjører så fort, så må man ligge på «limit». Er det noen som ligger på grensa i to omganger og man «safer», har man tapt, sier Rælingen-gutten.

I god form

23-åringen forteller at han føler seg i god form før rennene i Kitzbühel (søndag) og Schladming (tirsdag). Så langt har Marcel Hirscher vært suveren og nærmest lekt med konkurrentene, men skal vi tro Kristoffersen tenker han ikke mye på sin østerrikske konkurrent.

– Det er ikke Hirscher jeg tenker mest på. Hvem som er foran meg spiller egentlig ingen stor rolle. Jeg bare prøver å kjøre så fort jeg kan på ski, og prøver å vinne skirenn, sier han.

– Hirscher har vært i flytsonen i det siste?

– Men jeg har vært i flytsonen foran ham noen ganger også. Jeg har 14 verdenscupseirer i slalåm, og elleve av de gangene har han havnet på 2.-plass, så jeg har jo stukket noen kjepper i hjulene for ham også.

Hirscher leder verdenscupen i slalåm, 119 poeng foran Kristoffersen på annenplass. Kun 55 poeng skiller i storslalåm, der Hirscher leder, med den norske 23-åringen på plassen bak.

Til NTB sier Kristoffersen at han ikke tenker så mye på duellen mellom ham og Hirscher.

– Det er nok mer det at andre tenker på det. Men for min del er det kult, han er jo sannsynligvis nest best gjennom tidene på ski i alpinhistorien. Og da er det ganske gøy å være i en duell og bli sammenlignet med ham.

Har oversikt

Kristoffersen har oversikt over hvordan ståa er i den duellen.

– Jeg har en pallplass mer på mine første hundre renn enn Hirscher. Han har to seirer mer på de første hundre, men jeg har en pallplass mer. Så vi var ganske likt etter våre hundre første renn, men karrieren hans har ikke akkurat gått nedover etter det, sier han og lover at han skal jobbe hardt videre.

– Jeg kommer aldri til å gi meg, det gjør jeg ikke. Jeg kommer til å prøve så hardt jeg må, så lenge jeg må, og i så mange renn som mulig.

Og når NTB ber ham oppsummere sesongen så langt, svarer han kjapt: «Stabilt høyt nivå».

Kristoffersen forteller at han har hatt ekstra fokus på storslalåm denne sesongen, og at han før 1. oktober i fjor kun kjørte to eller tre dager med slalåm under oppkjøringen. Resten var det storslalåm.

– I fjor var ikke godt nok i storslalåm, og da måtte jeg gjøre noe. Det har kanskje hemmet slalåmen litt på kort sikt, men på lang sikt så kommer det tilbake. Det er det ikke noe tvil om, sier han.

(©NTB)